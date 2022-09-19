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Политика19 сентября 2022 10:35

ВС РФ уничтожили более 70 украинских боевиков ударом по городу Запорожье

Об ударе по подконтрольному Киеву городу сообщило министерство обороны РФ
Александр КИСЛОВ
В результате удара высокоточным оружием армии РФ ликвидировано более 70 боевиков ВСУ

В результате удара высокоточным оружием армии РФ ликвидировано более 70 боевиков ВСУ

Фото: REUTERS

В Минобороны РФ сообщили, что массированными огневыми ударами Вооруженных сил России поражены места сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области.

Кроме того, как уточнилии в российском военном ведомстве, армией РФ уничтожен пункт временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, в результате уничтожено более 70 украинских военных и боевиков и четыре единицы бронетехники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине будут уничтожать поступающее на Украину западное вооружение, а также места скопления живой силы ВСУ.

Кроме того, легитимными целями для военнослужащих российской армии являются и базы иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского националистического режима.