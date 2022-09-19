Глава ДНР Денис Пушилин сделал громкое заявление о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе Фото: из соцсетей

Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) стабильная, на некоторых направлениях есть продвижение союзных сил вперед. С соответствующим заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что российские ВС и ополченцы Донбасса в настоящее время продвигаются вглубь фронта на Угледарском и Артемовском направлениях.

"На сегодняшний момент можно сказать, что ситуация относительно стабильна: на донецком, на Горловском, на Угледарском направлениях, и где-то наши подразделения продолжают даже двигаться вперед. В частности, есть определенные положительные изменения на Артемовском и Угледарском направлениях", - сообщил лидер Донецкой народной республики в прямом эфире российского федерального телеканала "Россия 1".

Ранее Пушилин сообщил о том, что украинские боевики попытались прорваться в город Кременная (Луганская народная республика), но им не удалось это сделать. По данным главы ДНР, попытки наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины в Северодонецком районе ЛНР оказались полностью безуспешными.

Кроме того, Пушилин сообщил о "напряженной ситуации" в городе Красный Лиман (ДНР), однако подчеркнул, что на данный момент этот населенный пункт полностью контролируется российскими войсками.