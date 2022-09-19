Объем разведанных запасов газа в России уменьшился Фото: REUTERS

Разведанные запасы природного газа на территории России в 2021 году уменьшились на 6,32% в сравнении с 2020-м, составив 44,5 трлн кубометров. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте Минприроды РФ.

При этом нефти стало даже немного больше – 19,03 кубометра (+0,11%). Запасы угля практически не изменились, сохранившись на уровне 274,8 млн тонн (-0,11%).

"По сравнению с 2012 годом в 2021 году наблюдалась отрицательная динамика по большинству видов топливно-энергетических ресурсов в диапазоне от -0,04% до -9,37%", - заключили в министерстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер дал прогноз, на сколько лет России хватит запасов газа.

Миллер заявил, что жители России смогут получать доступ "к дешевому, надежному энергоресурсу", назвав особенно важным то, что потребители на внутреннем рынке страны имеют "прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее" России.

Напомним, Россия обладает одними из самых богатых природными ресурсами недр, в связи с этим нефть в стране не закончится до тех пор, пока на данный продукт есть спрос. Такое мнение высказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.