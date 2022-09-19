Законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ в России, по словам главы комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, получил проект положительного отзыва от правительства РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ в России, по словам главы комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, получил проект положительного отзыва от правительства РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Хинштейна.

"Минюст подготовил проект официального отзыва правительства в поддержку принятия законопроекта. Этот отзыв направлен в правительство”, - сообщает издание.

Далее законопроект будет рассматриваться комиссией правительства РФ, которая уже примет окончательное решение.

Напомним, поправки в законе о пропаганде ЛГБТ предполагают увеличение штрафов за распространение информации, не соответствующей традиционному укладу, не только среди детей, но и всех социальных групп. Помимо этого предлагается ввести ответственность за пропаганду педофилии и демонстрацию детям “нетрадиционных сексуальных ценностей” даже через книги и фильмы.

С инициативой ужесточения закона о пропаганде ЛГБТ выступал также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как писал ранее сайт KP.RU, Володин считает, что закон направлен на защиту традиционных ценностей России и защищает не только детей, но и все государство от “разрушительной” силы движения ЛГБТ.