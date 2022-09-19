Кредитные каникулы в России могут сократиться на полгода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минфин РФ подготовил проект сокращения срока действия кредитных каникул до 31 марта 2023 года. Это на полгода раньше, чем планировалось. Проект постановления опубликован для общественного обсуждения на сайте российского правительства.

"Продление срока действия механизма кредитных каникул позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, кредитные каникулы — это период, в течение которого можно не выплачивать долг по кредиту. Штрафы при этом не начисляются и отсутствие платежа не считается просрочкой. По действующему законодательству, каникулы предусмотрены до 30 сентября 2022 года. Именно до этого дня клиенты могут обратиться в банк для оформления льготы.

Воспользоваться кредитными каникулами смогут все заемщики, включая тех, кто уже воспользовался такой возможностью в пандемию. Важно помнить, что начисление процентов во время кредитных каникул не останавливается, просто их выплата переносится на более поздний срок.