Владимир Путин дал важную экономическую установку правительству России на ближайшие три года Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям важно сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюджета на ближайшие три года (на 2023-2025 годы), это позволит последовательно решать намеченные задачи по развитию страны.

Соответствующую установку российский лидер публично дал правительству РФ в ходе экономического совещания с федеральными чиновниками, посвященного подготовке нового госбюджета страны. по словам президента России, если правительство будет соблюдать эту установку, то сможет уверенно выполнить все без исключения стоящие перед ним задачи.

"Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы", - подчеркнул Путин.

В ходе этого же мероприятия президент сообщил, что считает самой главной проблемой экономики РФ "положение дел на глобальных рынках". По его словам, чиновники российского правительства обязаны учитывать данный фактор при составлении параметров государственного бюджета страны. В первую очередь, подчеркнул Путин, федеральному кабмину необходимо представлять себе, как сейчас обстоят дела на "глобальных финансовых и товарных рынках".