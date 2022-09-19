Россиянин забил отца молотком и задушил проволокой мать во время отдыха в Анталье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский турист во время отдыха в Турции забил молотком своих родителей, сняв убийство на видео.

Как передает агентство DHA, у отдыхавшего в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи россиянина по неизвестной причине случился конфликт с пожилыми родителями. Во время ссоры мужчина напал на отца с молотком, забив его до смерти, а также тяжело ранил мать, после чего он задушил обоих проволокой. Все произошедшее убийца снял на видео.

Сообщается, что для того, чтобы заглушить крики своих родителей, мужчина включил в номере громкую музыку, а после убийства скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавших нашли сотрудники отеля, которые вызвали правоохранительные органы и медиков. Специалисты установили, что отец скончался от полученных травм на месте, а тяжелораненую мать доставили в частную больницу, но ее не смогли спасти, несмотря на усилия врачей.

Турецкие правоохранители приступили к операции по поимке преступника. По предварительным данным, мужчина недавно проходил лечение в психиатрической больнице.