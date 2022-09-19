Газ в Европе может подешеветь в октябре 2022 года Фото: REUTERS

Биржевая стоимость газа в Европе в октябре 2022 года может снизиться до 1-2 тысяч долларов. Соответствующий прогноз озвучил "Ленте.ру" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

По его словам, прогноз основан сразу на нескольких факторах. Так, с уходом жары снизилось потребление энергии для кондиционирования помещений, а до отопительного сезона еще далеко.

Окончание засухи ознаменовалось возобновлением работы гидроэлектростанций и АЭС, так как в первом случае вода является основным источником выработки энергии, во втором – охлаждения реакторов.

К этому добавилось сезонное усиление ветра, что способствует увеличению энергии, вырабатываемой ветряками.

Еще один важный фактор – наполненность газовых хранилищ. Уже сейчас показатель составляет около 80%, тогда как его добиться планировали только к ноябрю.

Все это способствует уменьшению спроса на дорогой энергоресурс, что, в свою очередь, приведет к снижению его стоимости, заключил Игорь Юшков.

Как ранее писал сайт KP.RU, цена газа в Европе ходе торгов в понедельник, 12 сентября, упала ниже 2000 долларов за одну тысячу кубометров, что произошло впервые с конца июля текущего года.