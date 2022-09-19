Регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом ужесточит Банк России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ с 1 декабря текущего года устанавливает надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом, который не превышает 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Уточняется, что величина надбавки составит 2,0, что не зависит от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). В Банке России отмечают, данная мера направленна на то, чтобы предоставлялось меньше кредитов на договор долевого участия (ДДУ) с маленьким первоначальным взносом.

Сообщается, что принимая данное решение, Совет директоров Центробанка РФ исходил из того, что в марте текущего года регулятор отменил все надбавки по кредитам ДДУ, а также в течение первого квартала 2022 года российские банки практически не выдавали подобные кредиты с первоначальным взносом менее 10%.

В заявлении говорится, что в последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании стали активно рекламировать ипотечные программы, не имеющие первоначального взноса.

«Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе», - сказано в заявлении.