Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в Европе осенью 2022 года Фото: Архив "КП"

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков выразил мнение, что биржевые цены на газ в Европе могут продолжить падение в октябре, зафиксировавшись на отметке от 1 до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.

"Падение цен на газ сейчас объясняется несколькими факторами. Во-первых, это некоторое успокоение энергетического рынка Европы, которое продлится весь сентябрь и октябрь. Жара в регионе уже прошла, не нужно тратиться на кондиционирование помещений, а отопительный сезон еще не наступил. Так что общее потребление энергии спадает", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, заработали и другие источники энергии, например атомные электростанции. Летом многие энергоблоки были остановлены из-за жары и засухи. Также заработали гидроэлектростанции.

Ранее старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза в статье под заголовком «Европа движется к «глубокой рецессии», деиндустриализации» написал, что Европейские страны столкнулись с долгосрочным энергетическим кризисом и теперь «катятся в Средневековье». В частности, отметил Рапоза, Германия «окажется в худшем положении» из-за её высокой зависимости от российского газа, передает RT.

Как ранее рассказывала "Свободная пресса", решение некоторых стран ввести ограничения цен на российские энергоносители «абсолютно тупое», ни к чему хорошему для его инициаторов оно не приведет. Так президент России Владимир Путин оценил инициативу Еврокомиссии установить предельную цену на газа из России в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.