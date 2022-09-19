Ежегодный карьерный фестиваль DAY.СТРОЙ посетило более 1,5 тысяч студентов

В рамках карьерного фестиваля прошли воркшопы и карьерные консультации Фото: Shutterstock

В Omega Tsvetnoy Rooftop в Москве ДОМ.РФ провел ежегодный карьерный фестиваль DAY.СТРОЙ, который направлен на предотвращение дефицита высококвалифицированных специалистов в строительной отрасли и повышение интереса к стройке среди выпускников высших учебных заведений. Всего мероприятие посетило более 1500 студентов из ведущих вузов страны – как в онлайн, так и в оффлайн.

Причем, экспертам ДОМ.РФ и ведущим девелоперам страны удалось разрушить миф о том, что работа в стройотрасли — тяжёлый и неквалифицированный труд. Сегодня строительство — одна из самых быстро развивающихся, цифровизированных и устойчивых отраслей экономики.

«ДОМ.РФ — это, в первую очередь, про людей. Мы стремимся предоставить карьерные возможности студентам и выпускникам разных профессий. Для этого Институт развития проводит стажировки, более 70% участников которых по итогам устраиваются в штат компании, —сообщила руководитель Карьерного центра ДОМ.РФ Олимпиада Окунева. - Помочь выпускникам вузов быть востребованными сразу после получения диплома — одна из приоритетных совместных задач бизнеса, государства, вузов и образовательных платформ».

В рамках карьерного фестиваля прошли воркшопы и карьерные консультации, специалисты ДОМ.РФ рассказали об основных трендах строительной отрасли, дали рекомендации о построении карьеры, необходимом образовании. На площадке также прошла ярмарка вакансий, карьерный квест с призами.

Кроме того, в ходе фестиваля эксперты, представители госструктур и бизнеса провели Ted-выступления на тему трудоустройства в отрасли, рассказали о новых технологиях в строительной сфере и внедрении ТИМ, а также о ключевых трендах рынка.

«Применение технологий информационного моделирования – одно из важнейших направлений развития строительной отрасли. Внедрение и использование новых цифровых продуктов позволит сделать ее более эффективной и прозрачной. При этом немаловажную роль здесь играет подготовка высококвалифицированных кадров. Нам очень важно привлекать в отрасль молодых перспективных специалистов, способных по-новому взглянуть на возникающие вопросы и найти нестандартные пути для их решения», - отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Сегодня перед строительной отраслью стоят серьезные задачи — цифровизация, создание комфортной среды, ежегодный ввод определенных объемов жилья. Для решения этих задач как никогда нужны квалифицированные кадры и лидеры, способные перестраивать отрасль в условиях меняющегося мира, двигать ее вперед, внедрять новые решения.

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов добавил, что сегодня облик российских городов формируется по новым стандартам. Жилье строится с учетом создания комфортных общественных пространств, полноценной инфраструктуры и с внедрением современных технологий. Такой подход открывает больше возможностей для построения карьеры в этой сфере.

«Мы благодарны ДОМ.РФ за возможность участия в DAY.СТРОЙ, подобные мероприятия позволяют рассказать молодым специалистам о новых возможностях строительной отрасли, обменяться опытом и привлечь на рынок высококвалифицированные кадры», - резюмировал Павел Акимов.