Стало известно, как Ельцин относился к НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель администрации президента России в 1993-1996 годах Сергей Филатов заявил, что бывший президент России Борис Ельцин всегда негативно относился к НАТО, хоть и имел хорошие отношения с американским коллегой Биллом Клинтоном.

"С американским президентом у Бориса Николаевича были хорошие отношения, если не сказать, очень хорошие. При этом, что касается НАТО, то он всегда относился к альянсу очень внимательно и отрицательно", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

По словам Филатова, американцы "хотят запудрить нам мозги до такой степени, чтобы мы поверили, что наши якобы очень хотели, чтобы НАТО на востоке осуществляло свои задачи".

Как рассказывает RT, бывший президент США Билл Клинтон в интервью CNN заявил, что экс-президент России Борис Ельцин не верил в угрозу расширения НАТО на восток. Он также рассказал, что в беседе с Ельциным выразил обеспокоенность, что в будущем угроза для мира будет исходить от негосударственных субъектов и авторитарных стран, передающих оружие массового поражения террористическим группировкам.

Напомним, Россия с 1 ноября 2021 года приостановила работу своего представительства при НАТО, передает ОТР. Если у Североатлантического альянса возникнет экстренная потребность в контактах с Москвой, можно обращаться к российскому послу в Бельгии. Обострение отношений между Россией и НАТО произошло 6 октября. Руководство Североатлантического альянса лишило аккредитации восемь сотрудников российского постоянного представительства при военном блоке. Ещё две должности сократили. Наших дипломатов обвинили в работе на российскую разведку под прикрытием.