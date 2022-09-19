Бывший военный ВСУ рассказал об отправке наркокурьеров в Россию Фото: REUTERS

Экс-сотрудник МВД Украины рассказал РИА Новости о том, как прошел путь от торговца оружием ВС Украины до наркодилера в России.

"Меня зовут Сергей, проживал в Николаеве, в 2012 году я попал в подразделение внутренних войск МВД Украины "Барс". Работал в охране президента. После армии полгода отработал в органах милиции. Там не задалось, поэтому в будущем зарабатывал только преступным образом. В настоящее время отбываю наказание в России по статье 228, часть 5, срок 8 лет и 6 месяцев. Уже в течение пяти лет", – вспомнил бывший силовик.

Мужчина также рассказал, что после ухода из МВД Украины он познакомился в интернете с молодым человеком, предложившим ему торговать украинским оружием из зоны конфликта в Донбассе, и этот противозаконный й бизнес приносил ему деньги, пока к нему не нагрянули бандиты.

Как добавил Сергей, в колонии, где он сейчас отбывает наказание, очень много уроженцев Украины с аналогичными историями, при этом часть из них оказались втянуты в нелегальный оборот наркотиков обманным путем.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 сентября 2022 года можно прочитать здесь.