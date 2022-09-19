Политолог Фельдман предрек Молдавии затяжной политический кризис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман заявил, что появление в правительственном квартале Кишинева палаточного лагеря оппозиции — это очень тревожный сигнал для президента Молдавии Майи Санду и ее соратников, ориентированных на евроинтеграцию.

"Санду стоит напрячься, ведь есть все предпосылки для возникновения революционной ситуации: страна погружается в энергетический кризис, уровень жизни людей снижается, а коллективный Запад не спешит приходить на помощь, поскольку все мысли его сосредоточены на Украине", - сказал он в беседе с Lenta.ru

При этом Фельдман уверен, что смены власти в стране в ближайшие дни ожидать не стоит.

Как напоминает RT, 18 сентября десятки тысяч человек собрались на митинге в Кишинёве перед зданием администрации президента Молдавии. Люди требуют отставки правительства. Также они недовольны ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Организаторами выступили оппозиционная партия «Шор» и коммунисты.

Ранее вице-премьер Молдавии предложил заменить российский газ древесиной ивы в качестве топлива. Он заявил, что власти выделят участки под посадку деревьев. Также он сообщил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%, рассказывают "Известия".