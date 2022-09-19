Решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта нужно принять до конца сентября текущего года. Такое заявление сделал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, указав на необходимость ритейлеров успеть закупиться к новогодним праздникам.

«Дело в том, что если это будет к новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции», - уточнил вице-премьер, комментируя вопрос о сроках принятия окончательного решения.

Мантуров отметив, что позиция вопрос по данному вопросу остается нейтральна. По его словам, изначально министерство хотело бы «собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору, а потом уже принимать какие-то взвешенные решения».

На прошлой неделе Минпромторг представил проект изменений в список параллельного импорта, в котором говорится о разрешении ввоза не всей, а только части алкогольной продукции иностранных брендов. Ранее Минсельхоз уже выступил против инициативы по параллельному импорту алкоголю, высказав опасения о росте контрафакта.