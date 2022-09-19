Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин 20 сентября 2022 года примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов зарубежных государств, сообщили сегодня, 19 сентября в пресс-службе Кремля.

"Двадцатого сентября президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - уточняется в сообщении.

Верительные грамоты российскому лидеру вручат Даниэль Рубен Кастильос Гомес (Уругвай), Смаил Бенамара (Алжир), Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари (Египет), Улзийсайхан Энхтувшин (Монголия), Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер (Португалия) и другие.

Ранее сайт KP.RU публиковал основные тезисы Владимира Путина о мировой экономике на ВЭФ-2022.