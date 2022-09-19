Беженцы больше не смогут выехать на освобожденные Россией территории через Запорожье Фото: REUTERS

Власти Украины приняли решение приостановить выезд транспорта через Запорожье на освобожденные РФ территории. С соответствующим заявлением выступил глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На сегодня, 19 сентября, по решению комендатуры, действующей на отдельно определенных территориях Васильевского района Запорожской области, выезд транспорта на [неподконтрольную Киеву] территорию отменен", - сообщил Гайдай в своем официальном телеграм-канале.

По словам украинского чиновника, выезд транспорта из Запорожья теперь приостановлен на все неподконтрольные Киеву территории.

Ранее европейский телеканал Euronews в своем материале сообщил о том, что жители Украины на протяжении последних нескольких месяцев начали массово бежать на территории, освобожденные от киевского режима российской армией, в Запорожскую и Херсонскую области. При этом у этих граждан была возможность уехать в контролируемые Киевом украинские регионы, но они сделать этого не захотели, предпочтя выехать на освобожденные РФ территории.