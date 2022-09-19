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Общество19 сентября 2022 12:41

Специалист рассказал, как согреться силой мысли

Психотерапевт Толоконин посоветовал применить психологические практики, чтобы согреться до включения отопления
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Специалист рассказал, как согреться силой мысли

Специалист рассказал, как согреться силой мысли

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-психотерапевт, основатель Института психосоматики Артем Толоконин заявил, чтобы согреться в холодной квартире в ожидании включения отопления, можно применить несколько психологических практик, позволяющих ощутить тепло.

«Изменить физические ощущения можно с помощью правильных мыслей. Для этого достаточно сместить фокус на тело, поэтапно расслабляя каждую мышцу от макушки до пят. Если делать эту практику методично, не спеша и не пропуская ни одну зону тела, то, как правило, начинает ощущаться пронизывающая волна тепла», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

По словам психотерапевта, мысленно согреться помогут и дыхательные упражнения.

Как рассказывал ФАН, на официальном сайте мэра и правительства Москвы появилась информация о запуске горячей линии по приему жалоб на проблемы с отоплением. В мэрии Москвы уточнили, что горячая линия запущена на период начавшегося сезона теплоснабжения квартир. На нее жители могут присылать любые претензии, связанные с возможным отсутствием тепла или аварийным ситуациям, включая протечки.

Кстати, замкнутый тепловой контур является основой тёплого дома, поэтому укладывать утеплительные панели необходимо таким образом, чтобы не было зазоров в местах стыков конструкций. Это, как рассказал инженер и эксперт в сфере разработки проектной документации Дмитрий Мамин, позволит устранить мостик холода. Самыми популярными утеплителями для жилого дома, по словам эксперта, считаются минеральная вата и её подвид — каменная. В свою очередь, пенополистирол, более известный как пенопласт, ничуть не уступает им, передает Life.ru