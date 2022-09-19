Специалист рассказал, как согреться силой мысли Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-психотерапевт, основатель Института психосоматики Артем Толоконин заявил, чтобы согреться в холодной квартире в ожидании включения отопления, можно применить несколько психологических практик, позволяющих ощутить тепло.

«Изменить физические ощущения можно с помощью правильных мыслей. Для этого достаточно сместить фокус на тело, поэтапно расслабляя каждую мышцу от макушки до пят. Если делать эту практику методично, не спеша и не пропуская ни одну зону тела, то, как правило, начинает ощущаться пронизывающая волна тепла», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

По словам психотерапевта, мысленно согреться помогут и дыхательные упражнения.

Как рассказывал ФАН, на официальном сайте мэра и правительства Москвы появилась информация о запуске горячей линии по приему жалоб на проблемы с отоплением. В мэрии Москвы уточнили, что горячая линия запущена на период начавшегося сезона теплоснабжения квартир. На нее жители могут присылать любые претензии, связанные с возможным отсутствием тепла или аварийным ситуациям, включая протечки.

Кстати, замкнутый тепловой контур является основой тёплого дома, поэтому укладывать утеплительные панели необходимо таким образом, чтобы не было зазоров в местах стыков конструкций. Это, как рассказал инженер и эксперт в сфере разработки проектной документации Дмитрий Мамин, позволит устранить мостик холода. Самыми популярными утеплителями для жилого дома, по словам эксперта, считаются минеральная вата и её подвид — каменная. В свою очередь, пенополистирол, более известный как пенопласт, ничуть не уступает им, передает Life.ru