21 сентября в Тюмени стартует финал конкурса «Учитель года России – 2022»

В этом году заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» проходит в Тюмени. Регион принимает самый значимый и масштабный конкурс профессионального мастерства среди учителей благодаря Екатерине Костылевой, учителю физики гимназии № 16 города Тюмени, одержавшей победу в прошлом году.

21 сентября состоится торжественная церемония открытия с участием Министра просвещения России Сергея Кравцова, которая даст старт заключительному этапу конкурса. В ней также запланировано участие губернатора Тюменской области Александра Моора.

Испытания первого тура пройдут с 22 по 27 сентября: учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Им предстоят испытания второго тура: каждый из «пятнашки» проведет мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. Затем лауреатам предстоит ответить на «Вопрос учителю года» – испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.

По итогам этих испытаний будут определены пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. В рамках финального испытания «Педагогический совет» они обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», обладателя главного приза – Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

В Тюмени для финалистов, членов жюри и гостей конкурса запланированы обширная образовательная и культурная программы: круглые столы и обсуждение ключевых задач российского образования, посещение театров, музеев, библиотек, образовательных организаций, акции, посвященные предстоящему Году педагога и наставника. Конкурсные и образовательные мероприятия пройдут на площадках гимназии № 16, Музейного комплекса имени И.Я. Словцова и Дворца культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко.