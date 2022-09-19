Минобороны Тайване сообщило о девяти военных самолетах и пяти кораблях Китая рядом с островом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Тайваня в понедельник, 19 сентября, заявило, что за день были замечены пять китайских военных кораблей и девять самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как уточнили в военном ведомстве острова, по меньшей мере четыре китайских военных самолета пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. В ежедневной сводке министерства, отмечается, что в таких маневрах участвовали два истребителя Су-30, один J-16, а также истребитель-бомбардировщик JH-7.

Сообщается, что тайваньские военнослужащие в ответ поднимали воздушный патруль, а также распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Напомним, в конце августа военные Тайваня впервые открыли огонь по китайским беспилотникам, которые оказались рядом с островом Цзиньмэнь. На следующий день, Вооруженные силы острова вновь открыли огонь по трем китайским дронам, которые вновь оказались рядом с островом архипелага Цзиньмэнь, а 1 сентября, ВС уже сбили беспилотник над островами Цзиньмэнь.