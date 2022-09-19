В Чувашии пациенты могут получить телемедицинскую консультацию прямо из дома

В нее вошли все медицинские учреждения Чувашской Республики, включая сельские врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

«Такой формат взаимодействия может быть полезен всем – независимо от того, где проживает пациент. В период пандемии дистанционная консультация «врач-пациент» может быть отличной альтернативой для маломобильных пациентов, пациентов из группы высокого риска, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологией, и конечно для тех, кто не любит сидеть в очередях. Особенно это удобно мамам с малышами – больного ребенка не нужно лишний раз водить в поликлинику!» - прокомментировал вице-премьер Правительства республики – министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов преимущества телемедицинских услуг.

Телемедицинские услуги предоставляются с использованием подсистемы «Телемедицинские консультации» Республиканской телемедицинской системы Республиканской медицинской информационной системы (РМИС).

В целом система телемедицины Чувашии включает 13 республиканских телемедицинских консультационных центров для проведения консультаций (консилиумов врачей). Эти структуры организованы преимущественно на базе республиканских клиник и межтерриториальных центров. Телемедицинские центры взаимодействуют с федеральными клиниками по соответствующим профилям оказания медицинской помощи.

Помимо республиканских телемедицинских центров в республике функционируют почти четыре десятка телемедицинских пунктов на базе городских и центральных районных больниц.

К оказанию медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий подключены 48 федеральных научных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) и федеральных медицинских организаций. Пациенты медицинских учреждений Чувашии могут получить консультации по 50 профилям медицинской помощи.

За три минувших года телемедицина в Чувашии стала по-настоящему популярной. Число телемедицинских консультаций с федеральными НМИЦ увеличилось в 3,6 раза. В прошлом году общее число таких консультации превысило 3900, за восемь месяцев текущего года – составило 2284. Каждая третья консультация предоставлена пациентам, которые больны COVID-19.

Число региональных телемедицинских консультаций за три года увеличилось в 5,5 раза. В 2021 году было проведено 16,7 тысяч консультаций. За 8 месяцев этого года - 10162.

В этом году в республиканскую телемедицинскую систему внедрены телемедицинские консультации нового формата - «врач-пациент». В результате такого взаимодействия врача и пациента обеспечивается возможность дистанционного мониторинга врачом результатов лечения. Контроль осуществляется на основе ведения пациентом в своем личном кабинете дневника самонаблюдения. При необходимости осуществляется корректировка лечения или проводится мониторинг жизненных показаний. По результатам дистанционного взаимодействия с пациентом врач оформляет протокол телемедицинской консультации.