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В мире19 сентября 2022 12:52

На Украине растут протестные настроения в преддверии зимы

Экс-депутат Рады Кива заявил, что на Украине растут протестные настроения
Владимир РОМАНЕНКО
Люди на Украине осознают, что эту зиму, с такой стратегией и политикой власти, им просто не пережить

Люди на Украине осознают, что эту зиму, с такой стратегией и политикой власти, им просто не пережить

Фото: REUTERS

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем телеграм-канале написал, что на Украине все больше растут протестные настроения на фоне экономического кризиса. По его словам, люди остались без средств к существованию и работы.

“Люди на Украине осознают, что эту зиму, с такой стратегией и политикой власти, им просто не пережить, а бежать уже просто не за что, да и некуда - Европа больше не состоянии и не хочет принимать украинцев”, - пишет Кива.

Он также сравнил экономический кризис с оружием массового поражения, которое принесет “голод и холод” в страну, отмечая при этом задержки зарплат в “государственном и социальном секторах”.

15 сентября в своем телеграм-канале глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев писал, что подготовка Украины к отопительному сезону практически завершена. Даже закупили 7 млрд кубометров дров у США “на всякий случай”.