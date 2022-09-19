Генсек ООН Гутерриш считает, что мир находится в большой опасности и переживает глобальный кризис

Антониу Гутерриш считает, что сейчас в мире существует сразу несколько угроз существованию всего человечества Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что мир в настоящее время находится в опасности из-за роста числа конфликтов, угрозы изменения климата и последствий пандемии коронавируса.

"Мы встречаемся в момент большой опасности для мира. Ее составляют конфликты и климатические катастрофы, недоверие и расколы, бедность, неравенство и дискриминация. Это также растущие цены на продовольствие и электроэнергию, безработица и снижение доходов, массовые миграции, последствия глобальной пандемии. Это также сложности с доступом развивающихся стран к финансам для восстановления", - сообщил он в ходе мероприятии, посвященном целям устойчивого развития.

Ранее Гутерриш публично назвал конфликт на Украине одной из главных угроз глобальной мировой стабильности. По мнению генерального секретаря ООН, в ближайшее время мировому сообществе необходимо приложить все усилия для того, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров и прекратили огонь.

Первым шагом к этому Гутерриш называет заключенную в Стамбуле "зерновую сделку" (соглашению по вывозу зерна из украинских портов). Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что его крайне беспокоит несправедливость реализации данной (более того, российский лидер даже не исключал возможность пересмотра этого соглашения).