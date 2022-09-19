Российская "Р-фарм" приостановила производство вакцины AstraZeneca для экспорта из-за отсутствия спроса Фото: Ксения Высотина

Российская фармацевтическая компания «Р-фарм» приостановила производство для экспорта вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Такое заявление сделал генеральный директор компании Василий Игнатьев в кулуарах форума «Биотехмед», указав на отсутствие спроса на препарат против коронавируса в мире.

«Нет, сейчас нет спроса (в мире) на ковидные вакцины. Производилась, когда был спрос», - приводит ТАСС слова генерального директора фармацевтической компании

В середине сентября прошлого года стало известно, что компания «Р-фарм» начала производство вакцины AstraZeneca для экспорта, которая получила название «Р-кови». В начале октября 2021 года генеральный директор компании сообщил, что «Р-фарм» на данный момент не собирается выпускать вакцину AstraZeneca для российского рынка, а в марте этого года «Р-фарм» подала заявку на регистрацию вакцины «Р-кови». По состоянию на данный момент она не зарегистрирована в РФ.