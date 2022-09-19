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Политика19 сентября 2022 12:59

Суд ЛНР приговорил переводчика из команды ОБСЕ к 13 годам тюрьмы за госизмену

Верховный суд ЛНР вынес соответствующий приговор Максиму Петрову сегодня, 19 сентября
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Суд ЛНР приговорил переводчика из команды ОБСЕ к 13 годам тюрьмы за госизмену

Суд ЛНР приговорил переводчика из команды ОБСЕ к 13 годам тюрьмы за госизмену

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил сегодня, 19 сентября, переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам тюрьмы за госизмену.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики… приговорила признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления по статье 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.

Напомним, в ЛНР и ДНР ранее заявили, что в республике были задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство госбезопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, которые подтверждают факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с украинским минобороны.

Ранее стало известно, что в Ростове за сотрудничество с военной разведкой Украины осудили военнослужащего. За государственную измену решением суда он был приговорен к 13 года тюрьмы и лишен воинского звания.

Также ранее пенсионера из Владивостока осудили на 12 лет за госизмену. Осужденный получил большой срок за шпионаж, однако ему грозил более весомый приговор.