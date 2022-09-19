Исследование: 33% россиян высказались за введение в школах начальной военной подготовки

Специалисты Аналитического центра Университета «Синергия» провели опрос среди пяти тысяч жителей всех регионов страны и выяснили, что 33% опрошенных граждан России высказались за введение в школах начальной военной подготовки (НВП), но только в качестве внеурочной деятельности.

Как рассказывает "Газета.ru", по мнению 19%, НВП следует преподавать как отдельный предмет наряду с ОБЖ и физкультурой. 48% россиян выступили против возвращения начальной военной подготовки для школьников.

Известно, что 85% участников опроса уверены, что занятия НВП в случае их возвращения должны вести специалисты с педагогическим образованием.

Ранее сообщалось, что предмет «Начальная военная подготовка» (НВП) захотели вернуть в школы Санкт-Петербурга. С предложением выступили в ЗакСобрании города. Если инициативу примут, ученики будут сдавать нормативы в кроссах, на полосе препятствий, учиться разбирать и собирать оружие, оказывать первую помощь. Начальная военная подготовка была обязательным предметом в советских школах. Мнения собеседников телеканала "360" по поводу полезности этого предмета разделились — одни считают, что это был позитивный опыт, другие уверены, что в советское время НВП популярностью не пользовалась.

Кстати, в Подмосковье начал работу учебно-методический центр «Авангард». Это первое в стране учреждение, специально созданное для организации всесторонней допризывной подготовки школьников. Центр был построен прошлой осенью, однако из-за пандемии первый набор курсантов провели только сейчас. После снятия санитарных ограничений одними из первых в новом учебном заведении побывали «Известия». На базе центра учащиеся старших классов проходят практический курс начальной военной подготовки и получают самое полное представление о службе. В скором времени по образцу «Авангарда» будут созданы аналогичные учреждения во всех регионах страны, и российские школьники станут проходить основы армейского обучения по единым стандартам. Их познакомят со строевыми приемами, современным оружием, научат одевать противогаз, соблюдать армейскую дисциплину.