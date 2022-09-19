МИД Молдавии вызовет посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о действиях США на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссии посла в Кишиневе Анатолия Калинина вызовут в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии после слов белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявлял официальный представитель внешнеполитического ведомства Даниел Водэ.

«После недавних заявлений лидера Беларуси о нашей стране МИДЕИ вызовет белорусского посла для получения разъяснений и обозначения принципиальной позиции нашей страны», - сообщил представитель министерства в Twitter.

Водэ отметил, что МИДЕИ Молдавии сожалеет из-за роли, которую Белоруссия играет в «пропаганде российской военной агрессии против Украины», а также размещении в публичном пространстве заявлений, которые были направлены «на распространение дезинформации и фейков».

В минувшую субботу, 17 сентября, Лукашенко обвинил Вашингтон в желании столкнуть Москву и Европу на Украине. По его словам, США является единтсвенным выгодополучателем от происходящего на Украине, поэтому они намерены дальше пытаться «и Европу на место поставить, и конкурентов убрать». Кроме того, белорусский лидер допустил, что следующими могут стать Молдавия или страны Прибалтики.