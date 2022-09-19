Предварительно МИД РФ завершит модернизацию сайта для выдачи электронных виз Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД РФ сообщил, что планирует выдавать единые электронные визы гражданам 52-х иностранных государств, однако для начала завершит работы по модернизации сайта. Начать оформление электронных виз планируется к концу 2022 года.

"Указанные работы планируется завершить к концу текущего года, после чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по этим визам, утвержденных распоряжениями правительства", - указали на сайте.

На данный момент проводятся работы на сайте с целью “обеспечения их (электронных виз) эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак".

Напомним, Финляндия отказалась вводить полный запрет на выдачу туристических виз россиянам, в отличие от стран Балтии и Польши. Об этом писал сайт KP.RU. Руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер заверила, что полного запрета не будет, но страна будет придерживаться правил ЕС по пропуску туристов. На то есть правовая основа, считает она.