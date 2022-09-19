В ведомстве Сергея Кравцова сообщили о том, что посещать новые уроки "Разговоры о важном" должны все школьники РФ Фото: kremlin.ru

Новые уроки "Разговоры о важном", появившиеся в российских школах с сентября 2022 года, являются циклом классных часов. Внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому все российские школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу, заявляют в Минпросвещения России.

"Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия", - отмечается в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале федерального ведомства.

При этом выставлять оценки за работу на уроках "Разговоры о важном" российским школьникам не будут. Кроме того, в рамках "Разговоров о важном" не предполагается никаких домашних заданий для школьников.

«Разговоры о важном» — название нового учебного предмета в России, введённого в 2022 году. С 5 сентября 2022 года соответствующий урок проходит первым по понедельникам, после обязательных линеек с поднятием флага и гимна России, и представляет собой тематический классный час. По официальным заявлениям, предмет направлен «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и воспитание патриотизма среди российских школьников. В большинстве случаев ведут данные уроки в школах РФ классные руководители. Среди прочего, российским школьникам в рамках нового урока рассказывают и о специальной военной операции РФ на Украине.