Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден засмеялся на похоронах королевы Британии Елизаветы II и попал на видео.

Как видно по записи, американский лидер, прибывший в Вестминстерское аббатство с женой Джилл, что-то весело обсуждает с одним из гостей церемонии.

Напомним, королева Британии Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, об этом сообщал сайт KP.RU.

Ранее на видео попал момент, как Джо Байден “воюет” с пиджаком.

Также ранее американский лидер испугался пасхального кролика во время праздничных гуляний в Белом доме и даже попытался сбежать от ростовой куклы.На видео Байден общается с прессой, в какой-то момент к нему подходит артист, одетый в костюм белого пасхального кролика и раскрывает объятия. Но американский президент не пожелал обниматься с пасхальным кроликом и попытался сбежать от него, несколько раз меняя направление движения.