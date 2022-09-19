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Политика19 сентября 2022 13:50

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон сообщил, что его уволили с поста

Причины увольнения он назвал “непонятными”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон сообщил, что его уволили с поста

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон сообщил, что его уволили с поста

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что его уволили с поста по не понятным для него причинам.

"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" - прим. ред.) меня уволило в прошедшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял,что стало причиной этого решения. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании в ходе войны?" - написал Макогон в соцсети. Также он предположил, что это может быть попыткой "провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса".

Также ранее сайт KP.RU писал, что глава ГТС Украины" Макогон негативно воспринял решение Канады вернуть турбину "Северного потока". Он назвал ситуацию “плохим прецедентом”.