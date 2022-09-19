19 сентября Совет безопасности Армении (СБА) сообщил о 207 погибших и пропавших без вести в результате конфликта на границе с Азербайджаном. Фото: REUTERS

19 сентября Совет безопасности Армении (СБА) сообщил о 207 погибших и пропавших без вести в результате конфликта на границе с Азербайджаном. При этом 293 военнослужащих и три гражданских ранены.

"В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207, в том числе три гражданских лица убиты, местонахождение двух гражданских лиц считается неизвестным. Имеются данные о случаях пыток, нанесения увечий и убийства азербайджанцами захваченных армянских военнослужащих", - говорится в заявлении.

Совбез Армении призвал международное сообщество оказать воздействие на Азербайджан для обеспечения суверенности территории Республики Армения и выводе войск.

Армения “приветствует все те страны и организации, которые выразили четкую позицию", - отмечается в заявлении.

В число таких стран входит США. 18 сентября, во время трехдневного визита в Армению спикера Палаты председателей конгресса США Нэнси Пелоси, председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян выразил признательность Америке в достижении “хрупких мирных соглашений” по поводу ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Ночью 13 сентября Армения сообщила об обстрелах границы, в ходе которых пострадали военные и мирные жители, и высказала обвинения в адрес Азербайджана. Баку в ответ заявил о провокациях Еревана и так же говорил о потерях со своей стороны в ходе военного столкновения.