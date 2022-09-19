Власти Китая планируют постепенно снять ограничения на въезд туристов в страну Фото: REUTERS

Власти Китая планируют постепенно снять ограничения на въезд туристов в страну, сообщает Tourdom со ссылкой на пресс-службу правительства КНР. Сперва станут доступны для посещения города в приграничной зоне страны.

Новый проект снятия ограничений правил въезда призван "облегчить посещение городов вдоль границы Китая". Китайские агентства смогут организовывать туристические группы и при этом "гибко выбирать место въезда и выезда".

Конкретные меры и дату их внедрения кабинет министров не указал, но предполагается, что это будет известно в ближайшее время.

Ранее визиты были ограничены ввиду распространения коронавирусной инфекции. Сейчас власти Китая активно держат курс на противовирусных смягчение ограничений в стране. Например, снята блокировка мегаполиса Чэнду (21 миллион населения) после локдауна. Уже доступны студенческие визы в Китай при условии, что прибывающий проведет две недели в карантине.

После начала пандемии Китай объявил о политике самоизоляции. Посещать страну могли только иностранцы по рабочим и дипломатическим визам. И так же по прибытию каждый должен был пройти двухнедельный карантин.

Еще в июле Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы. Одномоментно Роскомнадзор снял и масочный режим в стране ввиду снижения заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране.