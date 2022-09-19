Глава МИД Франции обсудила с Лавровым обеспечение безопасности на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции стала предметом обсуждения на высоком международном уровне Фото: REUTERS

Глава французского министерства иностранных дел Катрин Колонна сообщила, что обсудила с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Запорожской АЭС на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как пишет информагентство РИА Новости со ссылкой на французского дипломата, главной темой беседы было обеспечение безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Колонна отметила, что "ситуация на Запорожской АЭС и вокруг нее является критической", и призвала в кратчайшие сроки создать зону безопасности вокруг АЭС.

Ранее в российском МИДе сообщали, что западные партнеры Киева должны повлиять на украинские власти, чтобы добиться прекращения обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, действия Вооруженных сил Украины делают вполне реальным риск масштабной атомной аварии на ЗАЭС.

В Минобороны РФ подчеркнули, что последствия возможной аварии на Запорожской атомной электростанции могут быть вполне сравнимы по масштабам с последствиями аварий на АЭС в Фукусиме и Чернобыле.