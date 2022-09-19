Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала происшествие с ручкой нового британского короля Карла III и рассказала о другой ситуации с этой канцелярской принадлежностью - в посольстве Британии в Лаосе.

"В Британии плохо с ручками - и это уже стало трендом. Вот недавно Карл III жаловался на ручку, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо: сначала он ошибся в дате, а затем его перьевая ручка попросту потекла. Его Величество даже на камеру эмоций не сдерживал. "Ненавижу эту ручку. Терпеть не могу такое… каждый раз эта вонючая мерзость", - отметила дипломат в своем Телеграм-канале.

Также Захарова рассказала, что через час после посещения российскими коллегами дипмиссии Британии ее сотрудница связалась с посольством РФ и сообщила о пропаже ручки из книги соболезнований.

По словам дипломата, трудно сказать, чего хотела добиться эта сотрудница британской дипмиссии - "то ли, чтобы ей канцелярия российского загранучреждения предоставила гуманитарную помощь, то ли просто пожаловаться на проблему, а заодно и на британских протокольщиков".

Ранее сайт KP.RU писал, что Мария Захарова назвала главу МИД Эстонии невеждой за призыв россиян к насилию.