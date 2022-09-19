Посол Канады вызвана в МИД РФ из-за нападения на российское диппредставительство в Оттаве

В МИД России вызвана канадский посол в Москве, дипломату был "заявлен решительный протест" Фото: ТАСС

Посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр была вызвана в российский МИД, где ей заявили демарш (решительный протест) в связи с нападением неизвестного злоумышленника на посольство РФ в Оттаве. Информацию об этом распространило министерство иностранных дел России.

"19 сентября этого года ЛеКлэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского Посольства в Оттаве", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве. Какие-либо иные подробности случившегося в сообщении не приводятся.

Инцидент с нападением на российское диппредставительство в Оттаве, по данным МИД РФ, произошел "при полном попустительстве канадских правоохранителей. Виновные в этом русофобском акте не найдены и не привлечены к установленной законом ответственности, уточняют в ведомстве Сергея Лаврова.

Ранее Москва в связи с новыми санкциями Оттавы решила запретить въезд в Россию, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады. Кроме того, сразу три канадские национально-патриотические организации "пробандеровской направленности" внесены Минюстом РФ в перечень иностранных структур, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.