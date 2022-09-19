Слушание Совета Госдумы по запрету ЛГБТ-пропаганды пройдет 29 сентября 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Совете Госдумы назначили открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды на 29 сентября. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Только что Совет Госдумы определил: открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды будут проведены в ГД 29 сентября", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее, 19 сентября, там же он опубликовал официальный отзыв на законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, в котором одобряется инициатива депутата.

Поправки в законе о пропаганде ЛГБТ предполагают увеличение штрафов за распространение информации, не соответствующей традиционному укладу, не только среди детей, но и всех социальных групп. Помимо этого предлагается ввести ответственность за пропаганду педофилии и демонстрацию детям “нетрадиционных сексуальных ценностей” даже через книги и фильмы.

Суммы штрафов варьируются от 40 тыс. рублей до 10 млн рублей.

От 40 до 50 тысяч рублей - для граждан за пропаганду нетрадиционных ценностей среди взрослых. От 100 тысяч до 500 тысяч рублей за то же для должностных лиц и для юрлиц от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

В интернете и СМИ пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей карается суровым штрафом до 500 тысяч рублей для граждан, до миллиона для должностных лиц и для юрлиц до 10 млн рублей.