Венгерским властям придется объясняться перед европейскими чиновниками за недостаточные антироссийские меры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс публично пожаловался на то, что Венгрия заморозила российских активов всего на 3 тысячи евро, в то время как другие страны отчитались о заморозке "миллиардов". По мнению чиновника, подобное решение могло быть сознательно принято командой венгерского премьера Виктора Орбана.

"В Европе заморозили 14,5 миллиарда евро. Но 90% из этой суммы приходится на шесть государств, то есть надо работать с остальными, которые либо не заморозили, либо не сообщили об этом. Могу привести пример Венгрии, где было заморожено лишь 3 тысячи евро с небольшим", - сообщил Рейндерс в своем интервью французскому телеканалу LCI.

Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто публично заявил о том, что антироссийские санкции могут быть пересмотрены Европейским союзом в случае "тяжелой и суровой зимы", которую многие страны ЕС рискуют провести без газа из РФ. Кроме того, высокопоставленный немецкий дипломат считает, что западная санкционная политика в отношении России является крайне ошибочной и неэффективной.

По мнению Сийярто, попытки ослабить российские власти неизбежно поставят Европу на колени, поэтому от политики тотальных санкций и жестких ограничений необходимо отказываться и стремиться решать все спорные вопросы путем дипломатии за столом переговоров.