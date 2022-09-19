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Политика19 сентября 2022 15:21

В Еврокомиссии недовольны, что Венгрия заморозила слишком мало российских активов

Европейские чиновники потребовали объяснений от команды венгерского премьера Виктора Орбана
Александр КИСЛОВ
Венгерским властям придется объясняться перед европейскими чиновниками за недостаточные антироссийские меры

Венгерским властям придется объясняться перед европейскими чиновниками за недостаточные антироссийские меры

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс публично пожаловался на то, что Венгрия заморозила российских активов всего на 3 тысячи евро, в то время как другие страны отчитались о заморозке "миллиардов". По мнению чиновника, подобное решение могло быть сознательно принято командой венгерского премьера Виктора Орбана.

"В Европе заморозили 14,5 миллиарда евро. Но 90% из этой суммы приходится на шесть государств, то есть надо работать с остальными, которые либо не заморозили, либо не сообщили об этом. Могу привести пример Венгрии, где было заморожено лишь 3 тысячи евро с небольшим", - сообщил Рейндерс в своем интервью французскому телеканалу LCI.

Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто публично заявил о том, что антироссийские санкции могут быть пересмотрены Европейским союзом в случае "тяжелой и суровой зимы", которую многие страны ЕС рискуют провести без газа из РФ. Кроме того, высокопоставленный немецкий дипломат считает, что западная санкционная политика в отношении России является крайне ошибочной и неэффективной.

По мнению Сийярто, попытки ослабить российские власти неизбежно поставят Европу на колени, поэтому от политики тотальных санкций и жестких ограничений необходимо отказываться и стремиться решать все спорные вопросы путем дипломатии за столом переговоров.