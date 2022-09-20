Игорь Артамонов Валентине Матвиенко: Липецкая область выполняет все социальные обязательства и развивает промышленность

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«Разумеется, определённые сложности есть, но мы прилагаем максимум усилий для их решения. Некоторое время назад вызывала обеспокоенность ситуация с крупной компанией Индезит, где большой штат сотрудников. Предприятие вовремя перешло к новым акционерам, и сегодня сложностей здесь нет», – подчеркнул Игорь Артамонов во время встречи.

Глава области пояснил, что одной из главных задач исполнительной власти региона является решение проблем импортозамещения. По многим позициям местные предприятия нашли замену в виде отечественных аналогов или перешли на продукцию и комплектующие из дружественных стран. При этом основная часть компаний с зарубежным участием в настоящее время не планирует уходить из Липецкой области.

Валентина Матвиенко поинтересовалась уровнем безработицы в Липецкой области. Игорь Артамонов сообщил о стабильности ситуации в сфере занятости населения и уточнил, что речь идет, скорее, о дефиците работников. Сейчас в регионе зарегистрировано порядка двух тысяч безработных. Число свободных вакансий, при этом достигло 26 тысяч.

Валентина Матвиенко указала, что очень важно сохранить уровень доходов жителей области.

«Здесь у нас ситуация стабильная. Снижения доходов нет, но темп роста нужно ускорять. Сейчас мы над этим активно работаем, встречаемся с собственниками предприятий. Мы очень хорошо реализуем проект по соцконтрактам, также у нас значительно выросло число самозанятых. Мы работаем по всем направлениям, чтобы уровень жизни нашего населения повышался», – заявил Игорь Артамонов, отметив, что регион выполняет все социальные обязательства и в этом плане ситуация в регионе не вызывает опасений.