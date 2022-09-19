Замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Фото: Council.gov.ru

Российская Федерация выразила готовность контактировать с США по вопросам Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"По линии военных, наверное, есть какие-то контакты, и мы всегда готовы к таким контактам", - сказал Богданов журналистам.

По словам замглавы МИД, США в последнее время воздерживаются от обсуждения сирийских вопросов и обеспечения военной поддержки на территории.

Он напомнил, что США приглашаются в качестве наблюдателей и на встречи астанинского формата.

Как ранее писал сайт kp.ru, 6 лет Россия боролась с террористами в рамках военной операции в Сирии. Как итог, 85% территории перешло под контроль законной власти страны. Усилиями военных был сломан “хребет ИГИЛ” (запрещенной в России террористической организации). Благодаря жертве 112 солдат РФ порядок в Арабской Республике был восстановлен. Среди героев России были как простые солдаты, так генералы армии.