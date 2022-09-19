Вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав России может быть вынесен на референдум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общественная палата ДНР официально обратилась к Денису Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении республики в состав России. Глава Донецкой народной республики на обращение пока не отреагировал, возможная дата референдума пока не называется.

В ДНР хотят видеть между республикой и Украиной границу РФ, отмечают местные общественники. Об этом говорится в обращении донецкой Общественной палаты к Пушилину и парламенту ДНР.

Ранее аналогичное обращение к главе ЛНР Леониду Пасечнику направила Общественная палата Луганской народной республики. Луганские общественники считают, что референдум о вхождении ЛНР в состав России должен быть проведен "немедленно". При этом никаких конкретных дат возможного проведения масштабного плебисцита на территории республики луганские власти и общественники пока не называют.

В настоящее время Донецкая и Луганская народные республики имеют статус независимых государств, которые признаны Россией. РФ официально заключила с ДНР и ЛНР многочисленные соглашения о сотрудничестве (в том числе, и о военной помощи).

В Кремле заявляли о праве жителей Донбасса заявить на референдуме о том, что ДНР и ЛНР должны стать российскими регионами. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные решения можно принимать, лишь выяснив мнение жителей Донецкой и Луганской народных республик на плебисците.