Польские власти считают, что число россиян, имеющих право въехать в страну, должно быть существенно ограничено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан России, сообщил глава ведомства на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Сегодня я подписал постановление, ужесточающее ограничение на въезд в Польшу для граждан России. Это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии", - отмечает высокопоставленный польский чиновник.

Ранее Евросоюз с подачи премьера Эстонии Каи Каллас и после официального обращения украинского президента Владимира Зеленского на высоком уровне обсуждал возможность полного закрытия границ ЕС для граждан РФ, а также предложение о введении тотального запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. Однако на уровне ЕС подобных решений в итоге принято не было.

Однако европейские чиновники дали понять, что отдельные страны могут устанавливать собственные ограничения на въезд россиян на свою территорию. Подобные жесткие меры уже приняли прибалтийские страны. Сейчас такое решение вводят в действие и польские власти. В будущем их примеру могут последовать и другие государства Евросоюза.