Глава МИД Франции Катрин Колонна Фото: REUTERS

Глава МИД Франции Катрин Колонна во время пресс-конференции на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подняла вопрос ядерных соглашений с Ираном и напомнила, что “текст проекта соглашения находится на столе переговоров с марта”, а Тегеран до сих пор не дал положительного ответа.

"Окно возможностей в августе еще оставалось приоткрыто, но, как мне кажется, сейчас оно близко к закрытию", - сказала Колонна, чье выступление транслировалось в соцсетях.

Она также добавила, что лучшего предложения, чем существующие, Тегеран вряд ли получит, и ему стоит принять решения.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в присутствии постоянной “пятерки” Совбеза ООН и Германии. После выхода Вашингтона из договоренностей в 2018 году по инициативе Дональда Трампа, Россия, Великобритания Китай, США, Франция - “пятерка” Совета безопасности ООН, и Германия возобновили с апреля 2022 года переговоры с Ираном о восстановлении СПВД в первоначальном виде.

Подробно о деталях сделки с Тегераном сайт KP.RU рассказывал после подписания Ираном ядерных соглашений в 2015 году.