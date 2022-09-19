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В мире19 сентября 2022 16:30

Глава МИД Франции напомнил Ирану, что “окно возможностей” по ядерной сделке может скоро закрыться

Катрин Колонна призвала Иран принять решение по ядерной сделке как можно скорее
Владимир РОМАНЕНКО
Глава МИД Франции Катрин Колонна

Глава МИД Франции Катрин Колонна

Фото: REUTERS

Глава МИД Франции Катрин Колонна во время пресс-конференции на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подняла вопрос ядерных соглашений с Ираном и напомнила, что “текст проекта соглашения находится на столе переговоров с марта”, а Тегеран до сих пор не дал положительного ответа.

"Окно возможностей в августе еще оставалось приоткрыто, но, как мне кажется, сейчас оно близко к закрытию", - сказала Колонна, чье выступление транслировалось в соцсетях.

Она также добавила, что лучшего предложения, чем существующие, Тегеран вряд ли получит, и ему стоит принять решения.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в присутствии постоянной “пятерки” Совбеза ООН и Германии. После выхода Вашингтона из договоренностей в 2018 году по инициативе Дональда Трампа, Россия, Великобритания Китай, США, Франция - “пятерка” Совета безопасности ООН, и Германия возобновили с апреля 2022 года переговоры с Ираном о восстановлении СПВД в первоначальном виде.

Подробно о деталях сделки с Тегераном сайт KP.RU рассказывал после подписания Ираном ядерных соглашений в 2015 году.