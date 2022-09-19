Ленинградская область будет внедрять лучшие цифровые продукты в сфере госуслуг от ведущих IT-компаний

Каждая третья запись к врачу в Ленинградской области теперь делается в электронном виде. Фото: пресс-служба администрации региона.

Ленинградская область собирается сотрудничать с лучшими IT-компаниями России и внедрять в сфере госуслуг передовые цифровые продукты. Соответствующее поручение губернатор региона Александр Дрозденко дал главе областного комитета цифрового развития Андрею Сытнику, сообщается в Telegram-канале администрации Ленинградской области.

Сегодня правительство региона активно сотрудничает с Сбером, Ростелекомом и другими крупнейшими компаниями России. Сейчас ленинградцам доступны 78 государственно-информационных систем. За 38 из них отвечает комитет цифрового развития области. Каждая третья запись к врачу в Ленинградской области теперь делается в электронном виде. Более 110 тысяч ленинградцев пользуются услугами в личном кабинете «Мое здоровье» на едином портале госуслуг. Организации здравоохранения региона также продолжают переход на единое облачное решение.

Активная цифровизация продолжается и в сфере образования. К системе «Современное образование Ленинградской области» уже подключены более 800 учебных организаций. С начала 2022 года ее функционалом воспользовались более миллиона пользователей. Каждый час загруженный в систему контент просматривает больше 10 тысяч человек.

Своим опытом в сфере цифровизации госуслуг регион собирается поделиться на Всероссийском форуме «ПРОФ-IT.2022», который пройдет 3-4 октября. В этом году его принимает Ленинградская область. На форуме эксперты ведущих IT-компаний страны обсудят тренды года и определят лучшие практики региональной цифровизации.

«Сегодня одна из целей, стоящих перед правительством Ленинградской области,— цифровизация государственных услуг, которые предоставляются населению, чтобы избавить людей от бумажной волокиты и значительно сократить сроки предоставления услуг. В этой связи Всероссийский форум «ПРОФ-IT» позволяет регионам обменяться лучшими практиками и ИТ-разработками на одной площадке», - рассказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов Роман Марков.

Форум является ведущим событием в сфере цифровизации государственного управления. Он проводится для обмена опытом между регионами и выявления лучших региональных практик информатизации, повышающих качество жизни населения.