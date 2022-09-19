Байден возмутил пользователей соцсетей тем, что приехал на похороны Елизаветы II на лимузине

Джо Байден Фото: REUTERS

Пользователи соцсети Twitter из Британии и других стран оценили поступок президента США Джо Байдена, прибывшего на церемонию похорон королевы Елизаветы II на бронированном лимузине, при том как лидеры других государств приехали на обычных автобусах.

"Нет, президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден не поедут на автобусе с другими мировыми лидерами на похороны королевы... "Зверь" (бронированный Cadillac главы Белого дома - прим. ред.) летит в Лондон, и на нем они прибудут в Вестминстерское аббатство", - отметил американский журналист Майк Сингтон.

"Почему к нему должно быть особенное отношение?" - спросил один из участников обсуждений.

"Стыдно. Жалкое зрелище", - выразил свое мнение другой комментатор.

Ранее сайт KP.RU писал, что Байдена застали смеющимся на похоронах королевы Британии Елизаветы II. При этом американский лидер беседовал с кем-то из присутствующих.

Напомним, сегодня, 19 сентября 2022 года, британцы проводили королеву Елизавету II в последний путь.