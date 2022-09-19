Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия по подготовке к референдумам о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ

ДНР и ЛНР будут вместе готовиться к голосованию по вхождению в состав Российской Федерации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обсудил с руководителем Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения ОП республик о проведении референдумов о признании ДНР и ЛНР субъектами РФ.

Он также предложил главе ЛНР синхронизировать процессы проведения референдумов, а также совместно проработать вопросы безопасности при их организации. Информацию об этом Пушилин опубликовал в своем официальном телеграм-канале, также выложив видео с фрагментом своего разговора с Пасечником.

Ранее в Кремле заявили о том, что решение о возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав России должны принимать сами жители Донбасса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для подобных шагов необходимо прямо волеизъявление граждан обоих республик.

В настоящее время ДНР и ЛНР являются независимыми государствами, официально признанными Россией. Москва заключила с Донецкой и Луганской народными республиками договоры о дружбе и взаимопомощи, а также договоры о военном сотрудничестве.

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, главной целью которой является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.