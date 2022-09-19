Посол РФ сообщил, что при нападении на посольство России в Канаде никто не пострадал Фото: REUTERS

Никто не пострадал при нападении на посольство России в Канаде с коктейлем Молотова, сообщил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.

"К счастью, сам химсостав не воспламенился, бутылка разбилась, фитиль прогорел, воспламенения зажигательной смеси не случилось. Никто из сотрудников посольства не пострадал, собственности по счастливой ущерб причинен также не был", - уточнил он.

Как рассказал дипломат, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 сентября 2022 года после полуночи.

"Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор здания посольства на его территорию. Он выбежал из прилегающей к посольству парковой зоны, поджег фитиль, кинул бутылку и скрылся", - пояснил Степанов.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Исландии на консульство России произошло нападение. Дипломаты получают угрозы в свой адрес, сообщил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков.

Также ранее посольство России направило ноту в МИД Франции из-за нападения на здание Россотрудничества в Париже.