Политолог уверен, что Пелоси прилетала в Ереван, чтобы поставить "своих людей" Фото: REUTERS

Политолог объяснил, зачем спикер палаты США Нэнси Пелоси прилетела в Ереван. Она прибыла с рабочим визитом, а целью этих переговоров является приобретение «своих людей» в этой стране.

Правительству США уже удалось ввести во власть таких персон во многих странах СНГ: в Молдавии, Армении, Грузии, Прибалтике и на Украине. Политолог Евгений Сатановский уверен, что реальная цель визита в Ереван аналогичная.

Эксперт вспомнил о визите в Армению Уильяма Бернса, директора ЦРУ. Наверняка он прилетал с цель «поджечь по периферии Российской Федерации конфликты».

Тот факт, что Ереван принял Пелоси, политолог объяснил «самым большим американским посольством на просторах СНГ», а еще тем фактом, премьер-министр Армении Никол Пашинян «является абсолютно американским человеком».

- Армения — страна ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), Армения — страна ЕАЭС (Евразийский экономический союз) Армения без России по миру пойдет, — сказал он Пятому каналу.

Пелоси заявляла, что выразит поддержку армянскому правительству в связи с вооруженным конфликтом на границе с Азербайджаном.

Боевые действия на границе Азербайджана и Армении возобновились в ночь на 13 сентября. При этом обе стороны в эскалации конфликта винили друг друга, передает телеканал "360".

Последнее обострение между Азербайджаном и Арменией привело, как представляется, к окончательному повороту Еревана в сторону американских партнеров, пишет "Свободная пресса".