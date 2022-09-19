Власти Харьковской области сообщили, что Украина готовит провокации в Изюме Фото: REUTERS

Украина готовит провокации в Изюме в Харьковской области, снимаются ролики о якобы издевательствах России над местными жителями. Об этом сообщил журналистам сегодня, 19 сентября, глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

"Нам доподлинно известно о том, что готовятся провокации, в том числе, в городе Изюм. Сейчас снимаются пропагандистские ролики о том, что русские войска, находясь на территории города и района, издевались над людьми", - заявил он на видео, распространенном пресс-службой ВГА.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 сентября 2022 года можно прочитать здесь.