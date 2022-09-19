Чувашия увеличила экспорт масличных культур на 73 процента

Показатели урожайности в Чувашии превосходят прошлогодние по всем группам культур, в том числе технических, среди которых подсолнечник, рапс, горчица, лен масличный. Эти культуры востребованы на рынке и имеют высокий экспортный потенциал. В связи с высокой доходностью в текущем году их площадь была значительно увеличена – примерно на 45%.

«В январе-августе 2022 года поставки за рубеж масличных культур увеличены на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2021 года было отправлено на экспорт 2,8 тыс. тонн масличных культур, – сообщил министр Сергей Артамонов.

В Чувашии по инициативе Главы республики Олега Николаева разработают стандарт для развития и поддержки экспорта. Руководитель региона утвердил план мероприятий по его внедрению для создания благоприятных условий развития экспортной деятельности в Чувашии на период до 2024 года. В республике будут созданы Экспортная стратегия, Экспортный совет и клуб экспортеров, сформирована и обучена управленческая команда по развитию экспорта в республике.